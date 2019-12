De Zerbi, il Sassuolo è affamato di punti

MILANO, 15 DIC - De Zerbi "si tiene stretto" il pareggio col Milan ma ammette che il suo Sassuolo avrebbe potuto "fare di più" nella prestazione, sfruttando meglio qualche ripartenza: "Noi siamo affamati di punti, secondo me non è giusto averne solo 16 in classifica ma evidentemente non abbiamo meritato nemmeno di averne 20 o 22". De Zerbi è tuttavia soddisfatto e fa i complimenti a Berardi "per il lavoro di sacrificio" su Theo Hernandez ma rimprovera Boga: "Quando avrà la percezione di avere anche i compagni e la porta avversaria diventerà un top". Intanto, però, nelle ultime tre giornate ha saputo pareggiare contro Juventus, Cagliari e Milan: risultati che non possono che rinnovare l'entusiasmo in vista del recupero contro il Brescia e dell'anno nuovo. (ANSA).