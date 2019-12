Milan: Pioli, bisogna fare più gol

MILANO, 15 DIC - "Bisogna fare più gol e farli prima, trovare più precisione, qualità e determinazione sotto porta". Il messaggio è firmato da Stefano Pioli, il destinatario è il Milan e, forse, la dirigenza, chiamata ad intervenire sul mercato di gennaio. "Stiamo facendo valutazioni - spiega Pioli -, al momento opportuno la società saprà quale sono le mie indicazioni". "C'è amarezza per non avere vinto. Non possiamo accontentarci al volume di gioco. Se creiamo nove o dieci occasioni non possiamo non vincere". Pioli non punta il dito su Piatek ("non abbiamo pareggiato per colpa sua"), palude al piglio con cui è entrato Leao ("buona prova"), sorvola sull'arbitraggio ("non voglio dare alibi, chi ha visto può giudicare") e sottolinea l'importanza che avrebbero avuto questi tre punti, anche in vista della gara contro l'Atalanta. (ANSA).