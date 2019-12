Atletica: Tamberi, 'Il 2020 è l'anno che aspettavo'

ROMA, 12 DIC - "Entriamo nell'anno che porta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non vedevo l'ora, spero quel giorno di sognare il più possibile". È l'auspicio di Gianmarco Tamberi, al pensiero di vivere l'emozione dei Giochi che nel 2016 fu costretto a saltare a causa di un brutto infortunio poco prima della partenza per Rio de Janeiro. "È l'anno che aspettavo da tantissimo tempo - osserva Gimbo a margine dell'incontro di fine anno degli atleti delle Fiamme Gialle in corso al salone d'onore del Coni - non vedo l'ora di arrivare a Tokyo per potermi preparare. Ogni volta che mi viene detto mi emoziona. Obiettivo? Riuscire a lavorare con meno problemi possibili, cercare di evitare i piccoli infortuni e giocarmi le mie carte al massimo". (ANSA).