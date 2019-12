Messi punta la Champions, impariamo da errori passati

ROMA, 12 DIC - "Mi aspetto un Real Madrid molto forte, come del resto lo è stato negli ultimi tempi. Ogni sfida fra Barcellona e Madrid è diversa dall'altra, sono partite speciali, non conta come ci si presenta all'evento. Entrambi siamo forti". Così Leo Messi parla del 'Clasico' della Lega, in programma mercoledì prossimo, sulle colonne del quotidiano spagnolo Sport. Sulla Champions, Messi ha ammesso che "il Barcellona vuole cancellare le ultime due eliminazioni contro Roma e Liverpool". "Vogliamo resettare tutto e cominciare una nuova avventura, facendo tesoro degli errori commessi in passato", ammette il fuoriclasse argentino. A proposito della recente conquista del sesto Pallone d'Oro, Messi ha sottolineato che, "tutti i trofei sono diversi". "Ognuno - racconta - ha qualcosa di speciale e questo è per il momento quello in cui mi ritrovo a livello personale e calcistico". Messi ha inoltre riconosciuto che, nell'attuale Liga, c'è maggiore equilibrio rispetto alle stagioni precedenti. "Si è notato - dice - sappiamo che c'è più uniformità. È difficile giocare in trasferta, perché ti ritrovi su campi davvero complicati, contro avversari che giocano un calcio più vicino al tuo". Messi ha ammesso di vivere un buon momento personale e ha rivelato che "non c'è un segreto, ma solo il lavoro". "Il fatto di provare a superare me stesso, di voler imparare ogni giorno, di prendermi cura di me stesso, di riposare e di divertirmi mi rende molto felice di poter continuare a dedicarmi al calcio", le parole della 'Pulce'. (ANSA).