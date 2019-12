Ciclismo: Israele per la prima volta sarà al Tour de France

TEL AVIV, 11 DIC - Per la prima volta Israele parteciperà al Tour di Francia. Lo ha annunciato oggi la 'Israel Cycling Academy' che, grazie ad una partnership con l'ong 'Start-Up Nation Central', ha ora deciso di gareggiare nelle più importanti gare del mondo, Giro d'Italia incluso dove l'anno scorso aveva gia' esordito in Israel Team. Nome scelto per la nuova squadra - ha spiegato il filantropo israelo-canadese Sylvan Adams, proprietario della squadra insieme all'uomo d'affari israeliano Ron Baron- è 'Israel start-up nation' e sarà composta da 30 ciclisti di 16 nazioni differenti, tra cui l'italiano Davide Cimolai. Quattro i corridori israeliani (Itamar Einhorn, Omer Goldstein, Guy Niv e Guy Sagiv), nel gruppo figurano anche Andre Greipel, Dan Martin e Dani Navarro "Il sogno di competere nel Tour, che era pressochè irraggiungibile quando 5 anni fa abbiano formato il team, ora - ha detto Adams che tra l'altro ha portato il Giro di Italia in Israele - è diventato realtà". (ANSA).