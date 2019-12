Sci: cdm; ceca Ledecka vince discesa a Lake Louise, Goggia 6/a

LAKE LOUISE, 06 DIC - Il supertalento ceco Ester Ledecka - 24 anni e oro olimpico sia in superG sia in gigante parallelo di snowboard alle ultime olimpiadi coreane - ha vinto per il suo Paese per la prima volta anche una discesa. La velocista si è imposta in 1.31.87 a Lake Louise nella prima delle due discese di coppa del mondo in programma nella localita' canadese. Seconda in 1.31.87 la svizzera Corinne Suter e terza in 1.32.32 l'austriaca Stephanie Venier. Miglior azzurra e' stata Sofia Goggia, sesta in 1.32.56 e fuori dal podio per un soffio in una gara svoltasi in condizioni meteo difficili. Per l'Italia c'è ' poi il bel nono posto in 1.32.61 della gardenese Nicol Delago. Piu' indietro Elena Curtoni in 1.33.78, Francesca Marsaglia in 1.34.22 e Nadia Delago in 1.34.46. Sempre sotto una fitta nevicata, per liberare la pista dalla tanta neve caduta sulla localita' canadese gli organizzatori avevano posticipato di un'ora l'inizio della gara ed abbassata la partenza di circa 300 metri. Ne' e' venuta fuori una prova difficile con visibilita' non ottimale. Domani e' in programma una seconda discesa. (ANSA).