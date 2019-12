Tokyo 2020: arriva anche taekwondo, Dell'Aquila azzurro n. 163

ROMA, 06 DIC - Sale a 163 il numero degli azzurri qualificati a Tokyo 2020, e alla missione si aggiunge anche il taekwondo, 22esima disciplina dello sport italiano. A qualificarsi ai Giochi in programma in Giappone la prossima estate e' stato Vito Dell'Aquila, 19enne di Mesagne, grazie al risultato del Gran Prix di Mosca. Nell'ultima tappa del circuito riservato ai sedici migliori al mondo nelle otto categorie olimpiche, i punti valevano doppio. Dell'Aquila, in gara nei -58 kg, ha sconfitto il brasiliano Paulo Melo 23-7 e poi ai quarti ha superato il tunisino Hedi Neffatti per 12-8: un risultato che gli ha dato la sicurezza di un posto ai Giochi. "Ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti - il commento del presidente della federtaekwondo, Angelo Cito - In questi ultimi 2 anni Vito è stato superlativo a scalare il ranking mondiale. La sua felicità è l'espressione più bella per festeggiare questo successo straordinario. Sono orgoglioso di tutti, per aver sostenuto fino in fondo la squadra italiana nel raggiungimento di risultato tutt'altro che facile" La squadra azzurra al momento e' composta da 82 uomini e 81 donne, con 9 pass individuali; 22 gli sport rappresentati. (ANSA).