Golf: Hero Challenge, Reed vola e Woods rimonta

ROMA, 06 DIC - La fuga di Patrick Reed, la rimonta di Tiger Woods e il nuovo exploit di Jon Rahm. L'Hero World Challenge di golf sale di colpi, alle Bahamas il torneo-spettacolo (con in campo 18 giocatori) organizzato dalla Fondazione di Woods esprime i suoi primi verdetti. A New Providence Reed, Masters Champion 2018, con un parziale di 66 (-6) su un totale di 132 (-12) ha preso il largo. A metà gara "Captain America" ha 3 colpi di vantaggio su Gary Woodland (entrambi condividevano la leadership della classifica dopo la prima manche) e 4 sullo svedese Henrik Stenson e sull'iberico Rahm (campione uscente), appaiati in 3/a posizione (136, -8). Ginocchio stabile e colpi da fenomeno. Woods rialza la testa dopo un inizio complicato e vola dall'11/a alla 5/a piazza (136, -6) grazie a un parziale di 66 (-6), il migliore di giornata insieme a quelli di Reed e Rahm. Prova bogey free per l'asso californiano, protagonista di quattro birdie e un eagle. E ora il "moving day", giorno della verità prima del gran finale. Sfida nella sfida sul percorso dell'Albany Golf Course (par 72) dove a vincere sarà anche la solidarietà. Già 89.000 i dollari raccolti dai big del green in favore delle Isole Bahamas, devastate nei mesi scorsi dall'uragano Dorian. (ANSA).