Nuoto: Europei 25m; Pellegrini in finale 100 stile

ROMA, 05 DIC - Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 100 stile libero agli europei di nuoto in vasca corta di Glasgow. L'azzurra ha chiuso terza la semifinale con il tempo di 52″58, preceduta da Freya Anderson (51″95) e dall'olandese Heemskerk (52″22).La veneta entra in finale con il quinto tempo. (ANSA).