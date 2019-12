Fonseca "Dzeko è pronto per giocare"

ROMA, 05 DIC - "Dzeko è pronto per giocare". Ci sarà o no il centravanti bosniaco della Roma, che Conte ha a lungo corteggiato in estate, domani in campo a San Siro contro l'Inter? Dzeko è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito la sindrome influenzale e Paulo Fonseca è ottimista, anche se fa pretattica e schiva domande troppo puntuali: apre al suo impiego, poi aggiunge una frase all'apparenza 'spiazzante' ("Mi chiedete se gioca titolare o no? Non gioca..." dice ridendo). "Edin - ha spiegato il tecnico - aveva saltato un paio di sedute ma oggi è rientrato ed è pronto per giocare. (ANSA).