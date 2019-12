Nuoto: Europei 25m; Paltrinieri vola alla finale dei 1.500

ROMA, 05 DIC - Gregorio Paltrinieri, alla prima gara stagionale, e Domenico Acerenza accedono in scioltezza alla finale dei 1.500 sl agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow. Il campione olimpico, mondiale ed europeo chiude in 14'18''10, mette a segno addirittura la sua quarta prestazione personale all time; il 24enne lucano conclude invece 14'38''48. Eliminato Gabriele Detti. Azzurri bene anche nei 100 dorso, dominati dal russo Kliment Kolesnikov, unico a scendere sotto i 50'': Lorenzo Mora nuota in 50''88, quinto tempo, mentre il campione continentale Simone Sabbioni è sesto in 50''95. Nei 100 misti, Costanza Cocconcelli con il quinto crono ottiene le semifinali che vedranno in vasca anche il bronzo dei 400 misti Ilaria Cusinato. Qualificazione alla finale dei 400 misti con l'ottavo tempo per Lorenzo Tarocchi, al debutto in azzurro. Eliminata la staffetta 4x50 mista mixed. Silvia Scalia (26''79), Nicolò Martinenghi (26''22), Thomas Ceccon (22''37) e Costanza Cocconcelli (24''75) sono decimi in 1'40''13. (ANSA).