Hero Challenge, Woodland e Reed al comando

ROMA, 04 DIC - Alle Bahamas l'Hero World Challenge inizia con un testa a testa tra gli americani Gary Woodland e Patrick Reed, due campioni Major che, con un parziale di 66 (-6), condividono la vetta della classifica. A New Providence, nel torneo non ufficiale del PGA Tour organizzato dalla sua Fondazione (con in campo 18 giocatori), Tiger Woods dopo il primo round è 11/o (72, par) al fianco di Bubba Watson. Mentre lo spagnolo Jon Rahm, campione uscente, è 8/o (70, -2) a quattro colpi dalla vetta. Bell'inizio anche per Chez Reavie. Lo statunitense, che ha sostituito all'ultimo minuto Dustin Johnson (che sta recuperando da un infortunio al ginocchio), è 3/o (68, -4) alle spalle dei due leader. Quarta piazza (69, -3) per Rickie Fowler, Justin Thomas, Henrik Stenson e Justin Rose. Nell'antipasto della Presidents Cup (11 su 12 i giocatori Usa presenti alle Bahamas), la sfida biennale tra Stati Uniti e Team Internazionale (europei esclusi) in programma dal 12 al 15 dicembre a Melbourne (Australia), il torneo di Woods è iniziato all'insegna dello spettacolo e della beneficenza. Per ogni birdie realizzato i protagonisti doneranno 500 dollari per aiutare le Bahamas devastate, nei mesi scorsi, dall'uragano Dorian. (ANSA).