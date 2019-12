Nuoto: Europei 25m; bronzi per Scozzoli e gli azzurri 4x50sl

ROMA, 04 DIC - Altre medaglie per l'Italia - due bronzi, che portano a sei il totale odierno - nelle ultime due finali della prima giornata dei campionati europei di nuoto in vasca corta, a Glasgow. Nei 50 rana, il campione uscente Fabio Scozzoli ha chiuso con il tempo di 28''54 alle spalle del russo Vladimir Morozov (vincitore con 25''51, nuovo record europeo) e del turco Emre Sakci (25''82) e a pari merito con l'olandese Arno Kamminga. Nella staffetta 4x50sl uomini, l'Italia di Bocchia, Orsi, Izzo e Miressi è salita sul podio insieme con la Russia, oro con 1'22''92, e la Polonia, argento in 1'23''74. Il tempo degli azzurri è stato di 1'24''50. (ANSA).