Sci: azzurra Marta Bassino in testa nel gigante a Killington

KILLINGTON (USA), 30 NOV - Con una prova superlativa, la piemontese Marta Bassino in 49"05 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo a Killington. Seguono la slovacca Petra Vlhova (49"28) e la svizzera Michelle Gisin (49"34). Bassino, 23 anni ed ex campionessa mondiale Juniores, finora non ha mai vinto in coppa: ha all'attivo un secondo e quattro terzi posti. Per l'Italia, mentre la campionessa locale e leader di coppa Mikaela Shiffrin è quinta in 49"46, c'è poi Federica Brignone con il 7/o tempo in 49"64. Dopo la partenza delle prime 30 migliori atlete, ci sono le altre azzurre Francesca Marsaglia al momento 18/a in 50"70 e Irene Curtoni 26/a in 51"34. E' finita fuori, invece, la neozelandese Alice Robinson, vincitrice a sorpresa del gigante a Soelden (compirà 18 anni domani), che era in forse fino a pochi giorni fa per dolori al ginocchio. Dopo il caldo primaverile dei giorni scorsi, che aveva fatto salare la pista per compattare il fondo con annullamento della consueta prova del tracciato della vigilia, si è gareggiato con il sole e 10 gradi sotto lo zero, su un fondo molto duro. Inoltre, a causa di forti raffiche di vento in quota, la partenza della prima manche è stata abbassata, togliendo il muro iniziale. Seconda decisiva manche alle 19. (ANSA).