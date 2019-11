Barcellona: Dembelé ko, starà fermo per 10 settimane

ROMA, 29 NOV - Da Barcellona arrivano buone notizie per l'Inter, meno per la squadra blaugrana allenata da Ernesto Valverde, prossima avversaria di quella nerazzurra in Champions League. All'esterno d'attacco Ousmane Dembelé, che nel match contro il Borussia Dortmund è stato costretto a lasciare il campo claudicante, è stata diagnosticata una lesione al bicipite femorale destro, che presuppone un lungo stop. Dembelé, oltre a saltare l'Inter, sarà costretto a vedere da fuori il 'Clasico' del 18 dicembre e potrà tornare in campo nel 2020. Si parla di uno stop di 10 settimane, che costringono il Barcellona a rinunciare a una pedina importante come il francese, che contende il posto da titolare ad Antoine Griezmann. Adesso gli attaccanti a disposizione di Valverde sono Suarez, Messi, lo stesso Griezmann e il giovanissimo Ansu Fati. (ANSA).