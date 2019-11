Calcio: Fiorentina; Chiesa non convocato per sfida contro Lecce

FIRENZE, 29 NOV - Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di domani sera al Franchi contro il Lecce. L'esterno della Fiorentina e della Nazionale è alle prese con un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra e pertanto, fa sapere il club viola, il giocatore proseguirà il programma di riabilitazione nell'attesa del rientro in gruppo. (ANSA).