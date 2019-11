Alfred Dunhill, Larrazábal vola in testa

ROMA, 29 NOV - In Sudafrica Pablo Larrazábal è il nuovo leader dell'Alfred Dunhill Championship di golf. A Malelane il player spagnolo, con un parziale di 69 (-3) su un totale di 135 (-9), è salito al vertice della classifica e a metà gara vanta tre colpi di vantaggio sull'olandese Wil Besseling (in testa dopo il primo round) e sul sudafricano Branden Grace, entrambi 2/i con 138 (-6). Delusione Laporta nel primo torneo dell'European Tour 2020. Il "re" del Challenge Tour 2019 ha fallito il primo appuntamento della nuova stagione al fianco dei big. Il pugliese non è riuscito ad accedere alla fase finale del torneo uscendo dunque al taglio (72/o con 148, +4). Mentre hanno staccato il pass per il week-end gli altri tre italiani in gara. Il migliore è stato fin qui Lorenzo Gagli, 28/o con 144 (par). Il toscano precede in graduatoria Renato Paratore (145, +1) ed Edoardo Molinari (147, +3), rispettivamente al 43/o e 61/o posto della graduatoria. (ANSA).