Golfweek celebra imprese "Moliwood" a Ryder 2018

ROMA, 29 NOV - Alla Ryder Cup 2018 di Parigi Francesco Molinari e Tommy Fleetwood hanno trascinato l'Europa a un successo show contro gli Stati Uniti. Le imprese dei "Moliwood", quattro vittorie in altrettanti incontri di doppio, tre delle quali arrivate contro Tiger Woods, sono tra le pagine più belle del golf continentale dell'ultimo decennio. Almeno secondo "Golfweek", tra le più autorevoli riviste del "green" a livello mondiale. Nota di merito per Chicco Molinari, "che ha fatto la storia diventando il primo giocatore europeo a conquistare cinque punti su cinque in Ryder Cup, infliggendo il colpo di grazia agli Stati Uniti battendo nel singolo Phil Mickelson e realizzando il punto decisivo". (ANSA).