Golf: Eurotour, Fleetwood best player a novembre

ROMA, 29 NOV - Tommy Fleetwood è il "best player" di novembre sull'European Tour. Il successo nel Nedbank Challenge in Sudafrica, e il secondo posto beffa nel Dp World Championship negli Emirati Arabi Uniti, con la medaglia d'argento - per il secondo anno consecutivo - nella Race to Dubai, hanno permesso al britannico di aggiudicarsi il riconoscimento del massimo circuito continentale. Il 28enne di Southport è il miglior golfista del mese di novembre. L'inglese ha ricevuto il 49% delle preferenze, piazzandosi davanti a Jon Rahm, secondo con il 31%. Dopo aver sfiorato lo scettro europeo, conquistato dallo spagnolo (che a Dubai ha fatto bottino pieno vincendo anche il torneo e incassando un assegno totale da 5 milioni di dolllari), il britannico s'è preso una piccola rivincita nei confronti di Rahm, stavolta battuto. Mentre in 3/a posizione s'è piazzato Rory McIlroy (grazie all'exploit nel WGC-HSBC Champions) davanti a Tyrrell Hatton, 4/o e artefice del successo nel Turkish Open. (ANSA).