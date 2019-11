Champions: doppietta Lautaro, Inter batte lo Slavia 3-1

ROMA, 27 NOV - Due gol annullati, due traverse, e tanti brividi per la festa finale dell'Inter. I nerazzurri di Conte sfatano il tabù della trasferta Champions, battono 3-1 lo Slavia Praga e restano aggrappati al sogno Champions. In vantaggio con Lautaro al 19' del primo tempo, al 35' subiscono la doccia gelata passando dal raddoppio di Lukaku - annullato con l'ausilio Var per fallo di De Vrij su Olayinka, al gol sul dischetto di Soucek al 37'. 1-1 e tutto da rifare. Ma la ripresa si accende, l'Inter va caccia del gol e prende due traverse prima con Lukaku e poi con Brozovic. Ma al 36' Lukaku riporta in vantaggio i nerazzurri. Al 43' Lautaro firma la sua personale doppietta per il 3-1. Nel recupero spazio per un altro gol annullato, quello che nega la doppietta al belga. Ma per l'Inter è festa comunque. (ANSA).