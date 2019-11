I 120 anni di Barcellona e Milan, ecco 'Legends of Style'

ROMA, 27 NOV - Un tour internazionale che onora il mito, i trionfi e l'identità di due tra i più grandi club del mondo del calcio, arrivati allo stesso appuntamento con la storia. Si chiama "Legends of Style" ed è il progetto che, dal 29 novembre 2019 al 16 dicembre 2020, Barcellona e Milan, in collaborazione con le agenzie internazionali Dema4 e GLS e l'associazione IFDA, hanno scelto per celebrare insieme i 120 anni dalla loro fondazione. Nati entrambi nel 1899, i due club sono un punto di riferimento anche per i tifosi di tutto il mondo. Ecco perché l'importante anniversario sarà l'occasione per dar vita ad un inedito tour internazionale di partite tra le Leggende dei due club. Un'iniziativa che prenderà il via il 29 novembre da Barcellona quando, a 120 anni esatti dalla data di fondazione della società blaugrana, al Camp Nou a partire dalle 11 le delegazioni di Milan e Barcellona, con la presenza di alcuno campioni, illustreranno il progetto che celebra il passato per guardare al futuro. In rappresentanza della Dema4, l'agenzia promotrice del tour e dell'iniziativa, ci sarà anche l'amministratore delegato Demetrio Albertini, che ha vestito nella sua carriera la maglia di entrambe le squadre (ANSA).