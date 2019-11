Champions: Dybala, esultanza per la mia fidanzata e per Demiral

ROMA, 26 NOV - "La prima esultanza è stata per la mia ragazza, per un film che abbiamo visto insieme e quel segno era un segno d'amore. E la seconda, perché con Demiral scherziamo sempre; lo abbiamo preso in giro tante volte dentro lo spogliatoio, perché lui faceva finta di queste cose, per le foto che sono uscite, ma niente di che, semplicemente per scherzare. Non è nessun messaggio. Né niente". Così Paulo Dybala, parlando a Sky, dopo avere deciso la sfida fra Juve e Atletico Madrid, prova a spiegare il saluto militare - come nelle scorse settimane hanno fatto i giocatori della Nazionale turca per celebrare un gol - rivolto al compagno Demiral, anche lui turco. (ANSA).