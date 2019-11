Champions: Tottenham-Olympiacos 4-2

ROMA, 26 NOV - Tottenham batte Olympiacos 4-2 (1-2) in una partita della 5/a giornata del Girone B della Champions League disputata sul terreno del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. I gol: nel primo tempo El Arabi al 6' e Semedo al 19' per gli ospiti, Alli al 46' per i londinesi; nella ripresa Kane al 5' e al 32', Aurier al 28'. (ANSA).