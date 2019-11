In Spagna sicuri, Messi vincerà il Pallone d'Oro 2019

ROMA, 26 NOV - Leo Messi sembra avviato verso la conquista del sesto Pallone d'Oro della carriera. Gli indizi portano verso questa direzione, come scrive il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo cui Pascal Ferré e Thierry Marchand, due inviati del giornale francese France Football - ideatore del premio - sarebbero stati avvistati a Barcellona per intervistare la 'Pulce' in qualità di vincitore del trofeo 2019; il trofeo verrà consegnato lunedì a Parigi, durante il gala del Thêatre Chatelet. Fonti vicine all'asso argentino, riferisce il Mundo Deportivo, non hanno confermato né smentito l'incontro. Messi ha già vinto il Pallone d'Oro nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. (ANSA).