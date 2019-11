Champions: Ronaldo prepara il rientro, 'sono tornato'

TORINO, 25 NOV - Cristiano Ronaldo si prepara a tornare in campo con la Juventus, dopo lo stop per il problema al ginocchio delle ultime settimane. A confermare le indicazioni della vigilia sull'impiego dell'attaccante contro l'Atletico Madrid, arrivano le sue parole sui social. "I'm back", "sono tornato", scrive CR7 su Instagram, commentando una immagine che lo mostra in allenamento palla al piede. (ANSA).