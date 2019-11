"Lavoriamo perché club non debbano attendere intervento esterno"

ROMA, 25 NOV - "Stiamo lavorando ad un protocollo che consenta alle società di rivedere rapidamente le immagini girate all'interno dello stadio. Questo per non dover attendere interventi esterni. Il calcio ha gli strumenti tecnologici per applicare il daspo, il così detto 'non gradimento' espresso dal club stesso". A 'Radio anch'io sport' l'ad della Lega di serie A, Luigi De Siervo, ha ribadito la ferma volontà di stroncare il fenomeno razzismo. "Bisogna però superare i problemi burocratici dovuti alla tutela della privacy", ha aggiunto. (ANSA).