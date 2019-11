++ Tennis: 2-0 al Canada, Spagna vince Coppa Davis ++

ROMA, 24 NOV - La Spagna ha vinto per la sesta volta la Coppa Davis. Nella finale di oggi contro il Canada il punto decisivo lo ha ottenuto Rafa Nadal, che ha battuto per 6-3 7-6 Denis Shapovalov. In precedenza Roberto Bautista aveva superato Felix Auger, quindi essendo in vantaggio per 2-0 prima del doppio la Spagna ha vinto la Coppa (per Nadal è la quinta personale). (ANSA).