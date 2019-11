Da Fonseca a Immobile, segno rosso contro violenza donne

ROMA, 24 NOV - Da Fonseca a Ranieri, da Immobile a Ranieri: anche oggi la Serie A è scesa in campo per dire no alla violenza sulle donne. Un segno rosso sul viso di giocatori, tecnici e anche arbitri è stato il simbolo dell'adesione di tutto il mondo del calcio alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade domani. La Lega Serie A, insieme con WeWorld Onlus, ha ideato questo campagna dal nome #unrossoallaviolenza, con un richiamo al cartellino rosso che in questo caso è per richiamare la strage di donne vittime di violenza. Dopo aver visto la striscia rossa sul viso di Dybala o Bonucci, protagonisti dell'anticipo che ha aperto la 13/a giornata, anche oggi tutti i giocatori e tenici hanno mostrato il segno sul volto. (ANSA).