Lazio: Inzaghi "successo importante, 3/o posto? Ancora presto"

REGGIO EMILIA, 24 NOV - "Successo importante arrivato all'ultimo minuto anche se meritavamo di chiuderla prima". E' soddisfatto Inzaghi, alla quinta vittoria di fila che vale il terzo posto per la sua Lazio. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo andati in vantaggio e abbiamo aggredito al meglio la loro area - spiega Inzaghi -, ma non siamo stati abbastanza cinici e abbiamo preso un gol fotocopia rispetto a quello che abbiamo preso dal Lecce e certi errori non ce li possiamo permettere. Caiceido veniva da quindici giorni strepitosi e avevo già pensato di farlo giocare dall'inizio: il suo lo ha comunque fatto e il doppio centravanti nel finale mi ha dato modo di trovare maggiore profondità. Terzo posto consolidato? E' ancora presto, ci siamo noi e anche gli altri, ogni giornata le cose possono cambiare". (ANSA).