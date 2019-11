Parma: D'Aversa "meritavamo vincere. Spero Kulusevski non parta"

BOLOGNA, 24 NOV - Occasione persa. In casa Parma è così che D'Aversa descrive il pareggio del Dall'Ara maturato al minuto 95, all'ultimo respiro: "Non siamo stati bravi su due palle inattive e abbiamo pagato dazio. E' un vero peccato, meritavamo di vincere e avremmo voluto dedicare i tre punti al nostro vice presidente, che in settimana ha perso la madre. Ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi". Perché in casa Parma, l'emergenza, tra infortuni e squalifiche era era totale, specie in attacco. Ma Kulusevski, classe 2000, è una perla rara che non fa rimpiangere nulla e nessuno: "E' forte, indipendentemente dall'età. Mi auguro continui ad allenarsi e a giocare con la maturità di un veterano". E' già oggetto del desiderio di tante big, lo svedese, arrivato in prestito dall'Atalanta: "Ma io mi auguro che a gennaio resti qui e continui la sua maturazione", è la chiosa di D'Aversa. (ANSA).