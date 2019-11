Serie A: Bologna-Parma 2-2

BOLOGNA, 24 NOV - Derby d'Emilia all'ultimo respiro al Dall'Ara, dove il Bologna agguanta il pari sul 2-2 al 95' con Dzemaili nel match delle 12.30 della 13/a giornata di serie A. Il Parma va in avanti al 17' con Kulusevski, ma prima dell'intervallo il Bologna pareggia con Palacio. Ospiti ancora in vantaggio a metà ripresa con Iacoponi e finale all'assalto per la squadra di Mihajlovic, che si salva all'ultimo secondo, portando a casa il primo punto dopo tre sconfitte consecutive. (ANSA).