Sci: Kristoffersen vince slalom Levi, Moelgg decimo

LEVI (FINLANDIA), 24 NOV - Il norvegese Henrik Kristoffersen ha vinto lo slalom speciale di cdm di Levi. Sotto una fitta nevicata, il 27enne ha colto il suo 19/o successo in carriera, chiudendo col tempo totale di 1.48.55. Sul podio anche il giovane francese Clement Noel (1.48.64) e lo svizzero Daniel Yule (1.48.73). Miglior azzurro e' stato Manfred Moelgg - 37 anni , veterano della squadra azzurra e della coppa del mondo - decimo in 1.49.53. In classifica c'è' poi solo il giovane talento bolzanino Alex Vinatzer, 20 anni e campione mondiale juniores, 12/o in 1.49.66. La coppa del mondo passa ora in Canada, nello stato dell'Alberta, a Lake Louise, per le prime gare degli uomini jet: sabato prossimo discesa e domenica superG. Per l'Italia torna in pista Dominik Paris. (ANSA).