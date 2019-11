Sci: in testa francese Noel a slalom Levi, Moelgg 6/o

LÉVI (FINLANDIA), 24 NOV - Dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi e' al comando in 54.55 il giovane francese Clement Noel. Seguono - in una gara sotto una bella nevicata ed alla luce dei riflettori - l'inglese Dave Ryding in 54.94 e lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 55.21. Miglior azzurro - dopo la prova dei primi trenta atleti al via - e' Manfred Moelgg in 55.46. Poi, mentre fuori per un errore e' finito Stefano Gross, ci sono Alex Vinatzer al momento 13/o in 56.08 e Giuliano Razzoli 23/o in 56.88 Seconda manche alle ore 13,15. (ANSA).