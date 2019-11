Pioli: "Cominciamo a giocare da squadra"

ROMA, 23 NOV - "Ero sicuro che avremmo fatto la prestazione. I ragazzi hanno lottato contro una squadra molto forte. Peccato non aver fatto un gol in più, ci sono state situazioni dove la palla per poco non è entrata". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta la prestazione contro il Napoli, ammettendo che, oltre alle assenze, "il momento psicologico non è dei migliori, non c'è quella serenità che permetterebbe di esprimerci al meglio. Dobbiamo fare un piccolo sforzo, ma il fatto che concludiamo tanto è significativo della nostra fase offensiva. Stiamo iniziando a giocare da squadra". Pioli è comunque soddisfatto di come risponde il gruppo al suo impegno: "Ho trovato molta disponibilità ma per fare un lavoro profondo serve tempo, lavoriamo insieme solo da 45 giorni con due soste. L'atteggiamento mi sta piacendo, le piccole disattenzioni le abbiamo pagate a caro prezzo". Difesa su Piatek, fischiato dal pubblico al momento della sostituzione: "Ha lavorato tanto per la squadra, ha avuto le sue occasioni, l'importante è continuare a crearle. Per gli attaccanti va un po' a momenti, sta lavorando bene, deve fare un piccolo sforzo in più". (ANSA).