Serie A: Milan-Napoli 1-1

ROMA, 23 NOV - Milan e Napoli hanno pareggiato 1-1 a San Siro in un anticipo della 13/a giornata di Serie A. Un punto a testa che non serve a molto a due squadre che hanno dimostrato oggi di avere non pochi problemi da risolvere. In vantaggio con Lozano al 24' pt, gli azzurri sono stati raggiunti 5' dopo da Bonaventura, uno dei pochi rossoneri un po' determinati in campo. (ANSA).