Liga: l'Atletico Madrid frena, 1-1 con il Granada

ROMA, 23 NOV - L'Atletico Madrid frena nella 14/a giornata della Liga. La squadra di Diego Pablo Simeone, che martedì sarà ospite della Juve in Champions League, perde terreno dalla vetta della classifica, pareggiando 1-1 sul terreno del Los Carmenes di Granada contro gli andalusi. L'Atletico era passato in vantaggio al 15' della ripresa con Lodi, ma è stato raggiunto 7' più tardi dal gol di Sanchez. In classifica i 'Colchoneros' sono terzi con 24 punti, a -4 dal Barcellona, oggi vittorioso contro il Leganes ultimo in classifica (2-1), e a pari merito con il Siviglia, che domani sera giocherà sul campo del Valladolid. (ANSA).