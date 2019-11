Moenchengladbach atterra e il Bayern si avvicina

ROMA, 23 NOV - La Bundesliga s'infiamma e rilancia il Bayern Monaco che si porta a -1 dalla capolista Borussia Moenchengladbach, oggi sconfitta per 2-0 sul terreno dell'An der Alten Foersterei di Berlino contro l'Union, in gol con Ujah dopo 15' e Andersson al 46' della ripresa. La squadra di Marco Rose resta ferma a 25 punti (in 12 partite) e il Bayern sale a 24 grazie al poker rifilato nella Merkur Spiel-Arena di Duesseldorf contro il Fortuna, firmato dalle reti di Pavard, Tolisso, Gnabry e Coutinho. Al fianco dei bavaresi c'è il Lipsia che, in casa, ha vinto 4-1 contro il Colonia grazie alle reti di Werner, Laimer e alla doppietta di Forsberg. Friburgo (1-1 a Leverkusen) e Schalke 04 (2-1 a Brema, contro il Werder) sono appaiati a 22 lunghezze. (ANSA).