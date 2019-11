Sampdoria: Ranieri vuole sfatare tabù con Udinese

GENOVA, 23 NOV - Vincere per portare la Sampdoria lontano dalle zone calde della classifica e sfatare anche un tabù: solo contro la Juventus Claudio Ranieri ha perso più partite da allenatore che contro l'Udinese in Serie A, completano il bilancio sei vittorie e un pareggio. Il tecnico blucerchiato ha convocato 23 giocatori, out Bereszynski, Barreto e Bonazzoli. Qualche interrogativo per il tecnico che deve scegliere il compagno in attacco di Quagliarella con Gabbiadini favorito. Intanto la Sampdoria si aspetta i gol proprio del capocannoniere della scorsa stagione con 26 reti: in questo campionato solo un sigillo in dieci partite ma "è vicino a sbloccarsi", ha detto il mister. Intanto il club e l'entourage dell'attaccante hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che era in scadenza nel prossimo giugno. L'avventura blucerchiata continuerà quindi fino al 2021. (ANSA).