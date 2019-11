Gasperini soddisfatto: "Abbiamo avuto più qualità in tutto"

ROMA, 23 NOV - "Uno sfortunato episodio ha rianimato una Juve alle corde. Abbiamo avuto più qualità in tutto, anche nel proporci. Il morale è calato, ma non abbastanza da impedirci di provarci. Per noi sono tre punti persi, dopo essere stati superiori in tutto per 75'. Così Gian Piero Gasperini commenta la partita dell'Atalanta contro la Juve. "Il pari di Higuain è il sintomo di una giornata sfortunata: doppio rimpallo e deviazione di Toloi - aggiunge -. Poi, l'attacco della Juve ha fatto la differenza. Una questione esplosa in questa stagione in modo poco comprensibile, perché il regolamento non è una scienza esatta ed è chiaro, ma ci sono troppe interpretazioni che generano confusione". (ANSA).