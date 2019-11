La grande vela a 'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 21 NOV - La grande vela, quella dei giganti del mare, i maxi Yacht che possono misurare anche più di 30 metri di lunghezza e spunti di velocità superiori ai 25 nodi impegnando a bordo equipaggi di oltre 20 persone. Il resoconto della Maxi Rolex Cup, l'edizione numero 30 disputata nelle acque ventose di Porto Cervo, in Sardegna. Questo il tema della puntata di oggi, giovedì 21 novembre, della Rubrica "L'Uomo e il Mare" curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti, alle 18.00 su RAISPORT +HD. Una sorta di speciale dedicato al trentennale di un'autentico cult: un'appuntamento che organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda ogni velista non vuole mancare. A Porto Cervo a bordo di Tara Expedition, l'imbarcazione appartenuta a Sir Peter Blake arrivata in mediterraneo, in Sardegna, per promuovere una campagna a favore dell'ambiente contro l'uso della plastica. Con le voci tra gli altri del Commodoro dello Y.C.C.S. Riccardo Bonadeo, di Edoardo Recchi ds e di Mauro Pelaschier.