Mourinho si presenta, sono al massimo della felicità

LONDRA, 21 NOV - "Dal punto di vista della mia felicità personale, sono convinto di aver fatto una scelta eccellente". Queste le prime parole di José Mourinho, nella prima conferenza stampa da nuovo manager del Tottenham. "Quanto sono felice? Da zero a 10 rispondo 10", ha aggiunto il tecnico portoghese, chiamato a risollevare le sorti degli Spurs, protagonisti di una partenza disastrosa in Premier League. "Non penso che ci vorrà un grande sforzo, perché si tratta di un grande club. So di avere tra le mani un grandissimo potenziale". (ANSA).