Calcio: De Siervo, sarebbe ideale detassazione per club

ROMA, 20 NOV - "Dal Paese il calcio si aspetta un aiuto ulteriore, sui tempi, sulle sovrintendenze, ma in un mondo come il nostro sarebbe ideale che ci fosse un aiuto di de-tassazione rispetto agli investimenti che vengono comunque riversati sul territorio". È l'appello che l'a.d. della Lega di A, Luigi De Siervo, rivolge alle istituzioni nel suo intervento al Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma. "A Tirana è stato da poco inaugurato lo stadio nazionale - ha specificato De Siervo - che è stato costruito sopra il vecchio stadio di epoca fascista. Insomma, si è avuto il coraggio di intervenire su una struttura preesistente e di valore storico. Nessuno ha la bacchetta magica, ma spesso dopo infiniti tentativi su uno stadio gli investitori poi rischiano di scappare". Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, ha spiegato: "Il fatto che un governo abbia deciso di avere un ministro per l'innovazione significa che questa può diventare una leva strutturale per la crescita del Paese, anche economica. Il calcio e lo sport possono aiutare il nostro paese a superare il digital divide". (ANSA).