Paura in Serbia per viola Terzic

FIRENZE, 20 NOV - "Non si è trattato di rapimento ma di furto della sua auto". E' quanto fa sapere la Fiorentina dopo aver parlato stamani con il proprio difensore, Aleksa Terzic, rimasto coinvolto in un episodio criminoso in Serbia conclusosi con l'arresto dei malviventi. Secondo la versione fornita al club viola dal giocatore serbo, 20 anni, in questi giorni impegnato con la sua Nazionale Under 21, alcune persone lo avrebbero seguito e quindi fermato mentre si trovava sulla propria auto, una Bmw, insieme a tre conoscenti e si stava dirigendo verso l'aeroporto per fare rientro in Italia. "Dopo aver invitato tutti a scendere - hanno dichiarato dalla Fiorentina - i malviventi sono fuggiti con l'auto di Terzic". Il difensore è atteso a Firenze tra stasera e domani, appena sbrigate le procedure per la denuncia in merito a quanto accaduto.