Spadafora, Sport e salute organizzi bene

ROMA, 20 NOV - "Mi aspetto che Sport e Salute organizzi bene le proprie risorse, quelle che restano alla società per fare quello per cui è nata, quindi tutta la parte di inclusione sociale e rapporti con le scuole. Ho già chiesto all'ingegner Sabelli di farmi capire e conoscere gli impegni di Sport e Salute, che è nata non solo per erogare i fondi alle federazioni ma per svolgere un ruolo primario". Lo dice il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora a margine del Social Football Summit a Roma. Sulla ripartizione delle risorse agli organismi sportivi da parte di Sport e Salute, il ministro ha aggiunto: "Nel distribuire i 60 milioni aggiuntivi per il 2019, Sport e Salute ha già introdotto dei criteri di cambiamento rispetto al passato. Credo sia servita come sperimentazione per giungere ai criteri definitivi che verranno adottati nel 2020 e sui quali farò attenzione affinché possano essere il più possibile trasparenti e meritocratici per colmare alcune lacune".