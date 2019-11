Spadafora, legge olimpica entro l'anno

ROMA, 20 NOV - "Stiamo lavorando alla legge Olimpica. Spero di poterla portare in Consiglio dei ministri già per la fine di quest'anno". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a margine del Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico di Roma. Spadafora ha aggiunto: "Siamo al lavoro anche sui decreti legislativi della legge delega: stiamo facendo un gran lavoro con un bel team di esperti. La mia idea è quella di arrivare al massimo entro gennaio a una proposta il più completa possibile su cui confrontarci insieme alle forze politiche, agli altri stakeholders e al mondo delle federazioni sportive. Fermo restando -ha concluso il ministro- che poi sarà il Governo a prendere le decisioni finali ma dopo aver ascoltato tutti".