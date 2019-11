Salvini-Suso, botta e risposta al veleno

MILANO, 20 NOV - Botta e risposta piuttosto velenoso via social fra il leader della Lega, Matteo Salvini, e Suso, uno dei giocatori della sua squadra del cuore, il Milan. Al messaggio del club rossonero, che sul proprio profilo Instagram ha rivolto ieri gli auguri di buon compleanno all'attaccante spagnolo, Salvini ha aggiunto il proprio commento, accompagnato da una faccina che ammicca. "Auguri! - ha scritto l'ex ministro dell'Interno, che da tempo non lesina critiche al Milan - Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare". Non si è fatta attendere la replica del fresco ventiseienne Suso, a sua volta seguita dall'emoji con un sorriso malizioso. "Grazie. Nella speranza - ha scritto lo spagnolo - che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un Paese che amo".