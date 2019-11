ROMA, 19 NOV - Marco Pollara è Campione Italiano Rally Junior 2019. Per il 23enne palermitano di Prizzi di ACI Team Italia e supportato da CST Sport, la conferma è arrivata alla vigilia del 10° Tuscan Rewind, la gara toscana che il 22 e 23 novembre sarà ultimo appuntamento tricolore in cui il giovane talento siciliano, già Campione Italiano Rally Junior e 2 Ruote Motrici 2017, sarà al via per arricchire la propria esperienza su fondo sterrato. Già leader del tricolore Junior per Pollara, dopo i successi al Rally di Sanremo, Rally dell'Adriatico, in gara 2 all'iridato Rally Italia Sardegna ed al Rally del Friuli Venezia Giulia, la conferma del titolo è arrivata con la pubblicazione dell'elenco iscritti del Tuscan Rewind, dove non figura la diretta concorrenza. Pollara come sempre su Ford Fiesta R2 curata da Motorsport Italia dotata di gomme Pirelli, come per tuti i protagonisti del tricolore junior, sarà al via della gara senese dove mira ad arricchire l'esperienza sui fondi sterrati.