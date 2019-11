Tottenham licenzia il tecnico Pochettino

ROMA, 19 NOV - Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham. Lo scrive l'Indipendent, spiegando che, alla base del licenziamento dell'argentino, ci sarebbe la deludente posizione di classifica. Gli 'Spurs' in Premier attualmente occupano la 14/a posizione, dopo avere disputato appena qualche mese fa la finale di Champions contro il Liverpool. Nei giorni scorsi, scrive il giornale britannico, Pochettino si era incontrato diverse volte con il presidente del club Daniel Levy per parlare dello scarso rendimento della squadra. Stasera è arrivata la clamorosa decisione della società che, peraltro, ha cominciato a cercare un sostituto. Si sono fatti i nomi di Allegri e Ancelotti, tuttavia le ipotesi più probabili portano a Julian Nagelsmann del Lipsia ed Eddie Howe del Bournemouth. "Eravamo estremamente riluttanti a questo cambiamento - ha detto Levy - non è stata una decisione presa alla leggera, né in fretta, ma i risultati all'inizio di questa stagione sono stati estremamente deludenti".