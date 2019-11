Samp: stop di 2 mesi per Bereszynski

GENOVA, 19 NOV - Il difensore della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, sarà sottoposto a un intervento chirurgico dopo la lesione del menisco esterno del ginocchio destro evidenziata negli esami ai quali è stato sottoposto a Roma dallo staff sanitario blucerchiato. Per il difensore, infortunatosi durante gli impegni con la Nazionale polacca, si rende necessario un intervento che sarà fissato nei prossimi giorni. Per il giocatore si profila uno stop di almeno due mesi: tornerà in campo a gennaio dopo la sosta del campionato per la pausa natalizia.