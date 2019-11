Arriva la Var anche in serie B

ROMA, 19 NOV - Arriva la Var in forma permanente anche in serie B. L'assemblea delle società cadette infatti - apprende l'ANSA - ha appena approvato la delibera che ufficializza l'adozione della tecnologia: dal girone di ritorno del campionato sarà off line in via sperimentale per formare gli arbitri, a partire dalle gare dei playoff e playout sarà fissa ed effettiva, come pure nella prossima stagione.